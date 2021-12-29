Чому їжа в літаках завжди здається несмачною: цікаве пояснення

Мандрівники нерідко нарікають на якість їжі у літаках – мовляв, там годують прісно й не надто вишукано. Однак з'ясувалися, що причина зовсім не в якості їжі.

Причиною "несмачної" їжі може бути зовсім не провина шеф-кухаря. Усе через ваші смакові рецептори, які на висоті функціонують зовсім інакше.

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Як це працює

Повітря в літаку зазвичай дуже сухе. Через це пересихає слизова оболонка носа, а смакові рецептори стають менш чутливими.

Загалом це схоже на механізм дії застуди. Пригадайте, коли ви хворіли – смак і запах їжі були сильно притупленими.

Ще одна причина: низький тиск в салоні літака призводить до того, що у вас знижується рівень кисню в крові. Та частина нервової системи, що відповідає за запахи, стає менш чутливою. Ваш нюх тимчасово погіршується.



На борту літака їжа здається несмачною через сухе повітря та низький тиск / Фото Low-cost.expert

Є спосіб покращити смак їжі

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.

Професор Чарльз Спенс з Оксфорда з'ясував, що на борту літака можна носити навушники, що приглушують шум. Такий аксесуар здатен підсилити смак їжі на 10 відсотків.

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