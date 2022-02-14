Дітей залишають під магазином, а собак возять у транспорті: цікаві факти про Норвегію

Блогерка на ім'я Джорі переїхала з Чикаго до Норвегії. Дівчина розповідає, що оригінальні речі та звички здивували її у цій чудовій країні.

Подорожі – найкращий спосіб дізнатися більше про культуру, історії та побут мешканців далеких країн. Норвегія – країна із суворим кліматом, неймовірною природою та вражаючими пейзажами.

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Дізнайтеся, що цікавого може очікувати на мандрівника в Норвегії.

Будинки з травою на даху



Фото tiktok.com/@just.jorie

Ми звикли бачити такі будиночки на фотографіях з норвезьких сіл. Але і в центрі міста досить просто зустріти такий традиційний дім.

Собаки в транспорті



Фото tiktok.com/@just.jorie

У Норвегії дуже люблять тварин, тому зовсім не забороняють їм разом із господарями їздити громадським транспортом.

Штори-жалюзі ззовні будинку



Фото tiktok.com/@just.jorie

Таку цікавинку можна побачити досить часто.

Дітей залишають на вулиці



Фото tiktok.com/@just.jorie

У цій країні настільки безпечно, що візок зі сплячою дитиною біля магазину – звична річ.

Хліборізки в магазинах

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Фото tiktok.com/@just.jorie

В супермаркеті ви можете не тільки придбати свіжий хліб, а й одразу порізати його на порційні шматки.

Кольорові будинки



Фото tiktok.com/@just.jorie

У скандинавських країнах полюбляють яскраві кольори.

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Багато консервованої кукурудзи



Фото tiktok.com/@just.jorie

Консервовану кукурудзу можна зустріти чи не в кожній страві.

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