Деякі авіакомпанії пропонують мандрівникам великий вибір різноманітних напоїв. Однак на висоті наше тіло часто почувається не найкращим чином – тому варто обирати тільки ті рідини, які йому не нашкодять.

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Яких напоїв краще уникати

Коктейль Кривава Мері

У цьому напої багато солі, яка призводить до затримки води в організмі. В результаті під час перельоту ваші кінцівки можуть набрякати, а суглоби – хрумтіти.

Дієтична кока-кола

Наливати цей напій бортпровідникам незручно. Річ у тім, що дієтичну кока-колу зазвичай наливають з маленьких пляшок або залізних банок. Щоразу, коли її відкривають, утворюється величезна кількість піни – в цьому винен низький тиск на борту.

Бортпровідникам доводиться довго чекати, поки піна спаде, щоб налити повну склянку такої коли.

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Чай або кава

Ці напої зневоднюють організм під час польоту. До того ж міцна кава чи чай на борту здатні підняти кров'яний тиск.

Алкоголь



Алкоголь на борту стає причиною зневоднення / Фото Pixabay

Хоч як би не хотілося випити міцного під час подорожі в омріяну відпустку, краще відкласти це бажання на потім.

Алкоголь сильно зневоднює організм – а тіло в польоті й так страждає від нестачі вологи.

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Вода з крана або резервуара

В польоті радять пити тільки воду із пляшок. Вода в резервуарах може бути непридатною для пиття – адже їх далеко не завжди ретельно чистять та дезінфікують.

Який напій обрати

Фахівці стверджують, що найкращим напоєм у польоті є імбирний ель. Наші смакові рецептори в польоті працюють інакше – але імбирний ель має достатньо гострий смак, який ми все одно здатні відчути.

Окрім того, цей напій здатен вгамувати нудоту – тому корисний тим, хто погано почувається під час перельоту.

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