Деякі авіакомпанії пропонують мандрівникам великий вибір різноманітних напоїв. Однак на висоті наше тіло часто почувається не найкращим чином – тому варто обирати тільки ті рідини, які йому не нашкодять.
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Яких напоїв краще уникати
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Коктейль Кривава Мері
У цьому напої багато солі, яка призводить до затримки води в організмі. В результаті під час перельоту ваші кінцівки можуть набрякати, а суглоби – хрумтіти.
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Дієтична кока-кола
Наливати цей напій бортпровідникам незручно. Річ у тім, що дієтичну кока-колу зазвичай наливають з маленьких пляшок або залізних банок. Щоразу, коли її відкривають, утворюється величезна кількість піни – в цьому винен низький тиск на борту.
Бортпровідникам доводиться довго чекати, поки піна спаде, щоб налити повну склянку такої коли.
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Чай або кава
Ці напої зневоднюють організм під час польоту. До того ж міцна кава чи чай на борту здатні підняти кров'яний тиск.
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Алкоголь
Алкоголь на борту стає причиною зневоднення / Фото Pixabay
Хоч як би не хотілося випити міцного під час подорожі в омріяну відпустку, краще відкласти це бажання на потім.
Алкоголь сильно зневоднює організм – а тіло в польоті й так страждає від нестачі вологи.
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Вода з крана або резервуара
В польоті радять пити тільки воду із пляшок. Вода в резервуарах може бути непридатною для пиття – адже їх далеко не завжди ретельно чистять та дезінфікують.
Який напій обрати
Фахівці стверджують, що найкращим напоєм у польоті є імбирний ель. Наші смакові рецептори в польоті працюють інакше – але імбирний ель має достатньо гострий смак, який ми все одно здатні відчути.
Окрім того, цей напій здатен вгамувати нудоту – тому корисний тим, хто погано почувається під час перельоту.
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