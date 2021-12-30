Некоторые авиакомпании предлагают путешественникам огромный выбор разнообразных напитков. Однако на высоте наше тело часто чувствует себя не лучшим образом – поэтому следует выбирать только те жидкости, которые ему не навредят.

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Каких напитков лучше избегать

Коктейль Кровавая Мэри

В этом напитке много соли, приводящей к задержке воды в организме. В результате во время перелета ваши конечности могут набухать, а суставы – хрустеть.

Диетическая кока-кола

Наливать этот напиток бортпроводникам неудобно. Дело в том, что диетическую кока-колу обычно наливают из маленьких бутылок или железных банок. Каждый раз, когда ее открывают, образуется огромное количество пены – в этом виновато низкое давление на борту.

Бортпроводникам приходится долго ждать, пока пена спадет, чтобы налить полный стакан такой колы.

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Чай или кофе

Эти напитки обезвоживают организм во время полета. К тому же крепкий кофе или чай на борту способны поднять кровяное давление.

Алкоголь



Алкоголь на борту становится причиной обезвоживания.

Как бы ни хотелось выпить крепкого во время путешествия в желанный отпуск, лучше отложить это желание на потом.

Алкоголь сильно обезвоживает организм – а тело в полете и так страдает от недостатка влаги.

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Вода из крана или резервуара

В полете советуют пить только воду из бутылок. Вода в резервуарах может быть непригодной для питья – их ведь далеко не всегда тщательно чистят и дезинфицируют.

Какой напиток выбрать

Специалисты утверждают, что лучшим напитком в полете является имбирный эль. Наши вкусовые рецепторы в полете работают иначе – но имбирный эль обладает достаточно острым вкусом, который мы все равно способны почувствовать.

Кроме того, этот напиток способен успокоить тошноту – поэтому полезен тем, кто плохо чувствует себя во время перелета.