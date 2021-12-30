Напередодні свят: 5 напоїв, які краще ніколи не замовляти у літаку

Дізнайтеся, чому під час польоту краще не пити коктейль "Кривава Мері". А також чому варто уникати чаю та кави на борту. Розповідаємо, який напій радять пити "у повітрі".

Деякі авіакомпанії пропонують мандрівникам великий вибір різноманітних напоїв. Однак на висоті наше тіло часто почувається не найкращим чином – тому варто обирати тільки ті рідини, які йому не нашкодять.

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Яких напоїв краще уникати

Коктейль Кривава Мері

У цьому напої багато солі, яка призводить до затримки води в організмі. В результаті під час перельоту ваші кінцівки можуть набрякати, а суглоби – хрумтіти.

Дієтична кока-кола

Наливати цей напій бортпровідникам незручно. Річ у тім, що дієтичну кока-колу зазвичай наливають з маленьких пляшок або залізних банок. Щоразу, коли її відкривають, утворюється величезна кількість піни – в цьому винен низький тиск на борту.

Бортпровідникам доводиться довго чекати, поки піна спаде, щоб налити повну склянку такої коли.

Чай або кава

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Ці напої зневоднюють організм під час польоту. До того ж міцна кава чи чай на борту здатні підняти кров'яний тиск.

Алкоголь



Алкоголь на борту стає причиною зневоднення / Фото Pixabay

Хоч як би не хотілося випити міцного під час подорожі в омріяну відпустку, краще відкласти це бажання на потім.

Алкоголь сильно зневоднює організм – а тіло в польоті й так страждає від нестачі вологи.

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Вода з крана або резервуара

В польоті радять пити тільки воду із пляшок. Вода в резервуарах може бути непридатною для пиття – адже їх далеко не завжди ретельно чистять та дезінфікують.

Який напій обрати

Фахівці стверджують, що найкращим напоєм у польоті є імбирний ель. Наші смакові рецептори в польоті працюють інакше – але імбирний ель має достатньо гострий смак, який ми все одно здатні відчути.

Окрім того, цей напій здатен вгамувати нудоту – тому корисний тим, хто погано почувається під час перельоту.

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