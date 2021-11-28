Назвали найгірше місце на борту літака: де воно розташоване

Ви будете здивовані, але найгірше місце – у бізнес-класі. Дізнайтеся, якого місця на борту літака краще уникати.

Цю пораду дала мандрівникам стюардеса Фіона Маллісон. Жінка пропрацювала бортпровідницею 16 років.

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Де не варто сідати у бізнес-класі

Навіть у бізнес-класі можна потрапити на не надто хороше місце. Таким колишня стюардеса назвала останній ряд, після якого починається економ-клас.

Річ у тому, що в економ-класі попереду майже завжди розташовують дитячу колиску. Там більше місця, тому батьків з малюками садять туди.



Батьків з малюком в колисці часто садять на перший ряд в економ-класі / Фото Unsplash

Це може відрізнятися залежно від авіакомпанії, однак, як правило, так і виходить,

– розповідає Фіона Маллісон.

Ймовірно, під час польоту крихітна дитина буде кричати й плакати. Тому відпочити у своєму комфортному кріслі бізнес-класу наряд чи вдасться.

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