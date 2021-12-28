Безпека в Єгипті

Часто можна прочитати інформацію, що відпочивати у країні пірамід не надто безпечно. Це не так – адже в країні існує туристична поліція, яка ретельно стежить за дотриманням порядку на курортах і в популярних місцях.

Цікаво Переваги пляжного відпочинку в Іспанії: особливості країни та головні курорти

Звісно, в Єгипті потрібно дотримуватися правил особистої безпеки, як і в кожній країні:

не ходити вночі самому,

завжди стежити за своїми грошима та цінними речами,

не довіряти випадковим людям,

не ходити до неблагонадійних районів,

користуватися послугами ліцензованих таксі,

тощо.

З цими правилами відпочинок пройде легко і приємно, без нарікань на проблеми з безпекою.



Подорожувати Єгиптом цілком безпечно / Фото Unsplash

Самостійна подорож Єгиптом для жінок

У цій країні самотні жінки-іноземки можуть зустрітися з надмірною увагою, що часто дратує. Тому ця країна не зовсім підходить для жіночих соло-мандрівок.

На курортах ви можете почуватися захищеніше – там уваги набагато менше. А от під час мандрівок нетуристичними місцями можна зустрітися з її проявами.

Втім, увага чоловіків, як правило, докучлива, але нешкідлива. Загальна порада жінкам, які хочуть мандрувати Єгиптом: одягатися консервативно. не розмовляти з незнайомцями, намагатися їздити на екскурсії з гідом або попутницями.

Як пересуватися в Єгипті

У Каїрі можна користувати Uber або Careem (арабська версія Uber). На курортах ви зможете їздити місцевими маршрутними таксі, що зупиняються в основних туристичних локаціях.

Також вам неодмінно запропонують послуги таксі, однак потрібно домовлятися про ціну поїздки перед нею. Або стежити, щоб водій увімкнув лічильник.

Коли найкраще їхати до Єгипту

Туристи їдуть до цієї країни протягом усього року. Найприємнішими місяцями називають квітень і травень, а також період з вересня до листопада. Тоді відпочивати на морі не надто спекотно і дуже приємно.



Найкращий час для подорожі в Єгипет – весна та осінь / Фото Unsplash

Влітку тут може бути шалена спека, а взимку – дути прохолодний вітер. Втім, протягом усього року в Єгипті сонячно й тепло – тому туристичний сезон тут ніколи не закінчується.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Гроші в Єгипті

Місцева валюта – фунти. Станом на 28 грудня за 1 гривню дають 1,73 фунти.

На відпочинок краще брати із собою долари. Їх можна міняти на місцеву валюту, а можна й ні – майже скрізь у країна приймають долари без жодних проблем.

Поміняти кошти можна у банкоматах та пунктах обміну валют.

Чайові в країні

В Єгипті заведено залишати чайові носіям та покоївкам у готелі, водіям, гідам, офіціантам – усім людям, які надали вам певні послуги.



За будь-які послуги в Єгипті заведено давати чайові / Фото Unsplash

До теми Загадковий бакшиш: за що в Єгипті заведено давати чайові

Платня за фото

У багатьох туристичних місцях доведеться платити за те, щоб користуватися фотоапаратом та зробити світлини. Суми зазвичай невеликі, однак потрібно бути готовим до такої вимоги.

Вода в Єгипті

У цій країні низька якість водопровідної води, тому нею не радять навіть чистити зуби, а пити й поготів. У готелях туристам дають питну воду на день для власних потреб. Якщо подорожуєте самостійно, обов'язково купуйте воду в пляшках.

Не забувайте пити багато води, коли перебуваєте в Єгипті. Спека виснажує і зневоднює організм – вам потрібно поповнювати запас вологи.

Що взяти із собою до Єгипту

Перелік речей, що знадобляться кожному мандрівнику:

дезинфікуючий засіб для рук,

зручний одяг, що закриває тіло і вбереже як від сонця, так і від вітру,

зручне закрите взуття – у босоніжках ваші ноги завжди будуть брудними,

хустка або шарф – ним можна захиститися від пилу, сонця, вітру, або накинути на плечі, коли йдете до мечеті.

Важливо. В Єгипті нерідко можна почути фразу "за єгипетським часом". Це значить, що жодного розкладу не існує, і люди роблять щось, коли захочуть. Навіть потяги можуть приходити "за єгипетським часом".