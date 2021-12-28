Безопасность в Египте
Часто можно прочесть информацию, что отдыхать в краю пирамид не слишком безопасно. Это не так – ведь в стране существует туристическая полиция, тщательно следящая за соблюдением порядка на курортах и в популярных местах.
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Конечно, в Египте нужно соблюдать правила личной безопасности, как и в каждой стране:
- не ходить ночью самому,
- всегда следить за своими деньгами и ценными вещами,
- не доверять случайным людям,
- не ходить в неблагонадежные районы,
- пользоваться услугами лицензированных такси,
- и тому подобное.
С этими правилами отдых пройдет легко и приятно, без нареканий на проблемы безопасности.
Путешествовать по Египту совершенно безопасно / Фото Unsplash
Самостоятельное путешествие по Египту для женщин
В этой стране одинокие женщины-иностранки могут встретиться с чрезмерным раздражающим вниманием. Поэтому эта страна не совсем подходит для женских соло-путешествий.
На курортах вы можете чувствовать себя более защищенно – там внимания гораздо меньше. А вот во время путешествий по нетуристическим местам можно встретиться с его проявлениями.
Впрочем, внимание мужчин, как правило, навязчивое, но безобидное. Общий совет женщинам, желающим путешествовать по Египту: одеваться консервативно, не разговаривать с незнакомцами, стараться ездить на экскурсии с гидом или попутчицами.
Как передвигаться в Египте
В Каире можно использовать Uber или Careem (арабская версия Uber). На курортах вы сможете ездить местными маршрутными такси, которые останавливаются в основных туристических локациях.
Также вам обязательно предложат услуги такси, но необходимо договариваться о стоимости поездки перед ней. Или следить, чтобы водитель включил счетчик.
Когда лучше всего ехать в Египет
Туристы едут в эту страну в течение всего года. Самыми приятными месяцами называют апрель и май, а также период с сентября по ноябрь. Тогда отдыхать на море не очень жарко и очень комфортно.
Лучшее время для путешествия в Египет – весна и осень / Фото Unsplash
Летом здесь может быть безумная жара, а зимой – дуть прохладный ветер. Впрочем, в течение всего года в Египте солнечно и тепло, поэтому туристический сезон здесь никогда не заканчивается.
Деньги в Египте
Местная валюта – фунты. По состоянию на 28 декабря за 1 гривну дают 1,73 фунта.
На отдых лучше брать с собой доллары. Их можно менять на местную валюту, а можно и нет – почти везде в стране принимают доллары без проблем.
Поменять деньги можно в банкоматах и пунктах обмена валют.
Чаевые в стране
В Египте принято оставлять чаевые носителям и горничным в гостинице, водителям, гидам, официантам – всем людям, которые оказали вам определенные услуги.
За любые услуги в Египте принято давать чаевые / Фото Unsplash
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Плата за фото
Во многих туристических местах придется платить за то, чтобы пользоваться фотоаппаратом и сделать снимки. Суммы обычно небольшие, однако нужно быть готовым к такому требованию.
Вода в Египте
В этой стране низкое качество водопроводной воды, поэтому ею не советуют даже чистить зубы, а пить и подавно. В отелях туристам дают питьевую воду на день для собственных нужд. Если путешествуете самостоятельно, обязательно покупайте воду в бутылках.
Не забывайте пить много воды, находясь в Египте. Жара истощает и обезвоживает организм – вам нужно восполнять запас влаги.
Что взять с собой в Египет
Список вещей, которые понадобятся каждому путешественнику:
- дезинфицирующее средство для рук,
- удобная одежда, закрывающая тело и уберегающая как от солнца, так и от ветра,
- удобная закрытая обувь – в босоножках ваши ноги всегда будут грязными,
- платок или шарф – им можно защититься от пыли, солнца, ветра или накинуть на плечи, когда идете в мечеть.