Романтичні міста Європи: 6 оригінальних варіантів для подорожі на вихідні
Джерело:veter_doit
Якщо мрієте влаштувати романтичну подорож або медовий місяць у затишному та красивому місті, уважно прочитайте цей перелік. Ці великі та маленькі європейські міста – ідеальні для закоханих пар.
Коли думаєте про романтику, на думку спадає тільки Париж? Дізнайтеся про цікавіші та непопсові варіанти, куди злітати на вихідні зі своєю половинкою.
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Флоренція, Італія
Заходи сонця над містом на річці Арно просто неймовірні. Флоренція приваблює не тільки вражаючою архітектурою та музеями, а й живописними пагорбами довкола міста.
Захід сонця над Флоренцією /Фото Unsplash
Прага, Чехія
У Празі романтичні пари можуть досхочу гуляти містом, зустріти світанок на Карловому мосту та насолодитися спокоєм величних парків.
У Празі є безліч цікавинок / Фото Unsplash
Ротенбург-на-Таубері, Німеччина
Місто в Баварії виглядає, мов на картинці. Мальовничі будиночки вздовж вузьких вулиць чудово сприяють тривалим прогулянкам.
Краєвиди Ройтенбурга / Фото Pizzatravel
Порту, Португалія
Це мальовниче місто є другим за величиною в Португалії. Тут можна не тільки гуляти історичними вуличками, а й покататися на човнах у прибережній зоні.
Краєвиди Порту / Фото Unsplash
Зальцбурґ, Австрія
Місто розташоване біля підніжжя Альпійських гір. Майже з будь-якої точки тут відкриваються неймовірні краєвиди.
Зальцбурґ / Фото Unsplash
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Брюгге, Бельгія
Брюгге / Фото Unsplash
Невелике місто розташоване на сотнях каналів. Особливо романтично гуляти в Брюгге ввечері, коли вогні старовинних будівель відбиваються у воді.