Горнолыжные курорты, термалы и невероятная природа: чем привлекает зимняя Турция

Все больше туристов отправляются в популярную страну именно зимой. Турции есть что предложить украинцам. Добраться в популярные горные локации можно чартерными рейсами.

В Турцию едут люди из разных государств, в том числе и украинцы. Местные курорты привлекают путешественников высоким уровнем сервиса, качественным снежным покрытием и демократичными ценами.

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Самые популярные горнолыжные локации Турции:

Паландокен,

Эрджиес,

Улудаг,

Сарикамыш,

Картепе,

Давраз.

Больше туристов отправляются на курорты из Украины, России и Польши. Об этом сообщил глава ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Багликая.



Люди из разных стран отправляются на турецкие горнолыжные курорты / Фото 24 канал

Также в Турцию едут путешественники из США, Канады, Великобритании, Ближнего и Дальнего Востока и даже Латинской Америки.

Термальные источники

Только представьте: морозный горный воздух, заснеженные склоны и любимые лыжи или сноуборд. Не откладывайте, а немедленно отправляйтесь в путешествие вашей мечты! Обо всем остальном позаботится Coral Travel.

Туристы, которые едут отдыхать и лечиться на термалах – не редкость для Турции.

Самые популярные термальные курорты: Афенкарахисар в центрально-западной части страны, а также Ялова и Бурса – на северо-западе.

Недалеко от популярного горнолыжного курорта Паландокен расположен городок Пасинлер. Здесь также есть термальные источники, а отели предлагают остановиться в номере с собственной лечебной ванной.



Некоторые отели предлагают комнаты с собственными термальными ванными / Фото 24 канал.

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Путешествия по достопримечательностям



Все больше туристов отправляются в зимнюю Турцию за впечатлениями / Фото Unsplash

Путешествие в Турцию зимой – возможность увидеть местные достопримечательности без толп туристов. Путешественники могут выбирать направление, которое хотят увидеть:

Каппадокия с невероятными скальными храмами и впечатляющим фестивалем воздушных шаров,

Регион Эрзурум, где расположено невероятно красивое горное озеро Тортум и долина Нарман с поразительными красными скалами.

Зимний Стамбул, в котором можно посещать старинные мечети или устроить релакс тур в хамамы и спа-центры,

Морские курорты – здесь отели предлагают невероятные скидки на проживание, а погода способствует прогулкам и экскурсиям.

и так далее.

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