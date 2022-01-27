Гірськолижні курорти, термали й неймовірна природа: чим приваблює зимова Туреччина

Усе більше туристів вирушають до популярної країни саме взимку. Туреччині є що запропонувати українцям. Дістатися в популярні гірські локації можна чартерними рейсами.

До Туреччини їдуть люди з різних держав, в тому числі й українці. Місцеві курорти приваблюють мандрівників високим рівнем сервісу, якісним сніговим покриттям та демократичними цінами.

Вам сподобається Акція Sunny Week від Coral Travel: як заощадити до 40% на відпустку в 7 найпопулярніших країнах

Найпопулярніші гірськолижні локації Туреччини:

Паландокен,

Ерджієс,

Улудаг,

Сарикамиш,

Картепе,

Давраз.

Найбільше туристів вирушають на курорти з України, Росії та Польщі. Про це повідомив голова асоціації туристичних агентств Туреччини (TURSAB) Фіруз Багликая.



Люди з різних країн вирушають на турецькі гірськолижні курорти / Фото 24 канал

Також до Туреччини їдуть мандрівники з США, Канади, Великобританії, Близького й Далекого Сходу й навіть Латинської Америки.

Термальні джерела

Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel.

Туристи, які їдуть відпочивати й лікуватися на термалах – не рідкість для Туреччини.

Найпопулярніші термальні курорти: Афьонкарахісар у центрально-західній частині країни, а також Ялова та Бурса – на північному заході.

Неподалік популярного гірськолижного курорту Паландокен розташоване містечко Пасінлер. Тут також є термальні джерела, а готелі пропонують зупинитися в номері із власною лікувальною ванною.



Деякі готелі пропонують кімнати із власними термальними ванними / Фото 24 канал

Цікаво Для справжніх мандрівників: названо неординарні місця для подорожей в лютому

Подорожі



Усе більше туристів вирушають до зимової Туреччини за враженнями / Фото Unsplash

Мандрівка до Туреччини взимку – нагода побачити місцеві пам'ятки без натовпів туристів. Мандрівники можуть обирати напрям, який хочуть побачити:

Каппадокія з неймовірними скельними храмами та вражаючим фестивалем повітряних куль,

Регіон Ерзурум, де розташоване неймовірно красиве гірське озеро Тортум та долина Нарман з вражаючими червоними скелями.

Зимовий Стамбул, у якому можна відвідувати старовинні мечеті або влаштувати релакс тур до хамамів та спа-центрів,

Морські курорти – тут готелі пропонують неймовірні знижки на проживання, а погода сприяє прогулянкам та екскурсіям,

тощо.

Дізнайтеся цікаві факти про сервіс Airbnb: дивіться відео