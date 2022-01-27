Гірськолижні курорти, термали й неймовірна природа: чим приваблює зимова Туреччина
Джерело:DailySabah
Усе більше туристів вирушають до популярної країни саме взимку. Туреччині є що запропонувати українцям. Дістатися в популярні гірські локації можна чартерними рейсами.
До Туреччини їдуть люди з різних держав, в тому числі й українці. Місцеві курорти приваблюють мандрівників високим рівнем сервісу, якісним сніговим покриттям та демократичними цінами.
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Найпопулярніші гірськолижні локації Туреччини:
- Паландокен,
- Ерджієс,
- Улудаг,
- Сарикамиш,
- Картепе,
- Давраз.
Найбільше туристів вирушають на курорти з України, Росії та Польщі. Про це повідомив голова асоціації туристичних агентств Туреччини (TURSAB) Фіруз Багликая.
Люди з різних країн вирушають на турецькі гірськолижні курорти / Фото 24 канал
Також до Туреччини їдуть мандрівники з США, Канади, Великобританії, Близького й Далекого Сходу й навіть Латинської Америки.Тільки уявіть: морозне гірське повітря, засніжені схили та улюблені лижі або сноуборд. Не відкладайте, а негайно вирушайте в подорож вашої мрії! Про все інше подбає Coral Travel. Замовити тур онлайн можна тут.
Термальні джерела
Туристи, які їдуть відпочивати й лікуватися на термалах – не рідкість для Туреччини.
Найпопулярніші термальні курорти: Афьонкарахісар у центрально-західній частині країни, а також Ялова та Бурса – на північному заході.
Неподалік популярного гірськолижного курорту Паландокен розташоване містечко Пасінлер. Тут також є термальні джерела, а готелі пропонують зупинитися в номері із власною лікувальною ванною.
Деякі готелі пропонують кімнати із власними термальними ванними / Фото 24 канал
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Подорожі
Усе більше туристів вирушають до зимової Туреччини за враженнями / Фото Unsplash
Мандрівка до Туреччини взимку – нагода побачити місцеві пам'ятки без натовпів туристів. Мандрівники можуть обирати напрям, який хочуть побачити:
- Каппадокія з неймовірними скельними храмами та вражаючим фестивалем повітряних куль,
- Регіон Ерзурум, де розташоване неймовірно красиве гірське озеро Тортум та долина Нарман з вражаючими червоними скелями.
- Зимовий Стамбул, у якому можна відвідувати старовинні мечеті або влаштувати релакс тур до хамамів та спа-центрів,
- Морські курорти – тут готелі пропонують неймовірні знижки на проживання, а погода сприяє прогулянкам та екскурсіям,
- тощо.