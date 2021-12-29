Бывшая бортпроводница Стелла Коннолли объясняет, что лучшее обслуживание – на утренних рейсах. По словам женщины, эти рейсы реже задерживаются, поэтому персонал имеет хорошее настроение.

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Экипаж самолета также хочет вовремя попасть на место назначения и вернуться домой. К тому же "утренние самолеты" также обычно гораздо чище.

Если боитесь турбулентности – летайте по утрам

Утренний воздух более благоприятен для полетов. Во второй половине дня часто меняется погода, случаются грозы. Воздух становится как "ухабистым", что приводит к турбулентности.



Утренние рейсы считают лучшими / Фото Unsplash

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Предупредите о стыковочном рейсе

Если у вас очень мало времени на пересадку, не стесняйтесь сказать об этом бортпроводникам. Они могут сделать объявление о том, что пассажиры, имеющие стыковочные рейсы, выйдут первыми.

Но не забудьте об вежливости, когда будете просить об этой услуге. Ведь персонал не обязан обеспечить вам "быстрый выход" – это делают только из-за доброты.

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