Бывшая бортпроводница Стелла Коннолли объясняет, что лучшее обслуживание – на утренних рейсах. По словам женщины, эти рейсы реже задерживаются, поэтому персонал имеет хорошее настроение.
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Экипаж самолета также хочет вовремя попасть на место назначения и вернуться домой. К тому же "утренние самолеты" также обычно гораздо чище.
Если боитесь турбулентности – летайте по утрам
Утренний воздух более благоприятен для полетов. Во второй половине дня часто меняется погода, случаются грозы. Воздух становится как "ухабистым", что приводит к турбулентности.
Утренние рейсы считают лучшими / Фото Unsplash
Предупредите о стыковочном рейсе
Если у вас очень мало времени на пересадку, не стесняйтесь сказать об этом бортпроводникам. Они могут сделать объявление о том, что пассажиры, имеющие стыковочные рейсы, выйдут первыми.
Но не забудьте об вежливости, когда будете просить об этой услуге. Ведь персонал не обязан обеспечить вам "быстрый выход" – это делают только из-за доброты.
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