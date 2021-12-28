Первый раз в Египте: что нужно знать каждому туристу – важные советы

Узнайте, какую одежду и вещи взять в Египет, как передвигаться по городам и какие меры безопасности необходимы в этой стране. Рассказываем все о путешествии в Египет для новичков.

Безопасность в Египте

Часто можно прочесть информацию, что отдыхать в краю пирамид не слишком безопасно. Это не так – ведь в стране существует туристическая полиция, тщательно следящая за соблюдением порядка на курортах и ​​в популярных местах.

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Конечно, в Египте нужно соблюдать правила личной безопасности, как и в каждой стране:

не ходить ночью самому,

всегда следить за своими деньгами и ценными вещами,

не доверять случайным людям,

не ходить в неблагонадежные районы,

пользоваться услугами лицензированных такси,

и тому подобное.

С этими правилами отдых пройдет легко и приятно, без нареканий на проблемы безопасности.



Путешествовать по Египту совершенно безопасно / Фото Unsplash

Самостоятельное путешествие по Египту для женщин

В этой стране одинокие женщины-иностранки могут встретиться с чрезмерным раздражающим вниманием. Поэтому эта страна не совсем подходит для женских соло-путешествий.

На курортах вы можете чувствовать себя более защищенно – там внимания гораздо меньше. А вот во время путешествий по нетуристическим местам можно встретиться с его проявлениями.

Впрочем, внимание мужчин, как правило, навязчивое, но безобидное. Общий совет женщинам, желающим путешествовать по Египту: одеваться консервативно, не разговаривать с незнакомцами, стараться ездить на экскурсии с гидом или попутчицами.

Как передвигаться в Египте

В Каире можно использовать Uber или Careem (арабская версия Uber). На курортах вы сможете ездить местными маршрутными такси, которые останавливаются в основных туристических локациях.

Также вам обязательно предложат услуги такси, но необходимо договариваться о стоимости поездки перед ней. Или следить, чтобы водитель включил счетчик.

Когда лучше всего ехать в Египет

Туристы едут в эту страну в течение всего года. Самыми приятными месяцами называют апрель и май, а также период с сентября по ноябрь. Тогда отдыхать на море не очень жарко и очень комфортно.



Лучшее время для путешествия в Египет – весна и осень / Фото Unsplash

Летом здесь может быть безумная жара, а зимой – дуть прохладный ветер. Впрочем, в течение всего года в Египте солнечно и тепло, поэтому туристический сезон здесь никогда не заканчивается.

Деньги в Египте

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

Местная валюта – фунты. По состоянию на 28 декабря за 1 гривну дают 1,73 фунта.

На отдых лучше брать с собой доллары. Их можно менять на местную валюту, а можно и нет – почти везде в стране принимают доллары без проблем.

Поменять деньги можно в банкоматах и ​​пунктах обмена валют.

Чаевые в стране

В Египте принято оставлять чаевые носителям и горничным в гостинице, водителям, гидам, официантам – всем людям, которые оказали вам определенные услуги.



За любые услуги в Египте принято давать чаевые / Фото Unsplash

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Плата за фото

Во многих туристических местах придется платить за то, чтобы пользоваться фотоаппаратом и сделать снимки. Суммы обычно небольшие, однако нужно быть готовым к такому требованию.

Вода в Египте

В этой стране низкое качество водопроводной воды, поэтому ею не советуют даже чистить зубы, а пить и подавно. В отелях туристам дают питьевую воду на день для собственных нужд. Если путешествуете самостоятельно, обязательно покупайте воду в бутылках.

Не забывайте пить много воды, находясь в Египте. Жара истощает и обезвоживает организм – вам нужно восполнять запас влаги.

Что взять с собой в Египет

Список вещей, которые понадобятся каждому путешественнику:

дезинфицирующее средство для рук,

удобная одежда, закрывающая тело и уберегающая как от солнца, так и от ветра,

удобная закрытая обувь – в босоножках ваши ноги всегда будут грязными,

платок или шарф – им можно защититься от пыли, солнца, ветра или накинуть на плечи, когда идете в мечеть.

В Египте часто можно услышать фразу "по египетскому времени". Это значит, что никакого расписания не существует, и люди делают что-то, когда захотят. Даже поезда могут приходить "по египетскому времени".