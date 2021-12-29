Почему еда в самолетах всегда кажется невкусной: интересное объяснение
Источник:The Sun
Путешественники нередко сетуют на качество еды в самолетах – мол, там кормят пресно и не изысканно. Однако выяснилось, что причина совсем не в качестве пищи.
Причиной "невкусной" пищи может быть совсем не вина шеф-повара. Все из-за ваших вкусовых рецепторов, которые на высоте функционируют совсем иначе.
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Как это работает
Воздух в самолете обычно очень сухой. Из-за этого пересыхает слизистая носа, а вкусовые рецепторы становятся менее чувствительными.
В общем, это похоже на механизм действия простуды. Вспомните, когда вы болели – вкус и запах пищи были сильно притуплены.
Еще одна причина: низкое давление в салоне самолета приводит к тому, что у вас снижается уровень кислорода в крови. Та часть нервной системы, которая отвечает за запахи, становится менее чувствительной. Ваше обоняние временно ухудшается.
На борту самолета еда кажется невкусной из-за сухого воздуха и низкого давления / Фото Low-cost.expert
Есть способ улучшить вкус пищи
Профессор Чарльз Спенс из Оксфорда выяснил, что на борту самолета можно носить наушники, приглушающие шум. Такой аксессуар способен усилить вкус еды на 10 процентов.
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