Как правильно посещать мечеть в Египте или Турции: без чего не обойтись

Мечети – важные религиозные сооружения в исламе. Туристы, которые едут в мусульманские страны, стремятся непременно посетить эти пышные и впечатляющие строения.

Правила посещения обычно достаточно строги. Вас не впустят внутрь, если вы будете неправильно одеты. Поэтому лучше узнать правила пребывания в мечети заранее.

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Правила поведения в мечети

Необходимо снять обувь перед входом. Местные жители делают это в знак уважения и надеются, что туристы будут придерживаться этого же правила. Женщинам нужно спрятать волосы под платок или шарф. Одежда должна быть приличная: максимально прикрывать ваше тело и не подчеркивать его изгибы. Выключите звук мобильного телефона. Это делают для того, чтобы внезапный звонок не помешал мусульманам молиться. Не оставляйте в мечети мусор и личные вещи. Ведь это святое место, где нельзя проявлять неуважение к людям, пришедшим помолиться.



В мечети нужно вести себя тихо и скромно / Фото Pixabay

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Не разрешайте детям бегать и шуметь. В мечеть можно приходить с детьми. Но малышам нужно объяснять правила поведения в святом месте. В мечети лучше не есть и не пить. Именно так поступают мусульмане. Хотя употреблять воду или пищу не запрещено – люди боятся нарушить чистоту святого места и намусорить. Следуйте этому правилу и вы. Разговаривайте тихо. Даже если вам кажется, что молитва звучит достаточно громко и во время этого можно разговаривать в полный голос, не делайте этого – вы нарушите настрой верующих людей.

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