С видом на Саграда Фамилия: в Барселоне откроют уникальный отель
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Заведение будет расположено в 450 метрах от культового храма. Ранее здесь был отель под названием Barcelona 1882. Известная сеть Radisson Blu дает новую жизнь старинному зданию.
Заведение станет первым из сети Radisson Blu в Барселоне. Оно расположено в районе Эшемпле, а с террасы открывается великолепный вид на храм Святого Семейства.
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Гостям предлагают бассейн на крыше
Обновленный отель будет предлагать четырехзвездочный сервис. Гости смогут отдыхать на террасе и плавать в бассейне на крыше.
Терраса с видом на центр города / Фотографии Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia
В нескольких минутах ходьбы от отеля расположен проспект Грасия, а в 2 километрах – знаменитое творение Антонио Гауди – парк Гуэль.
Интерьер гостиницы / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia
Отель откроют уже этой весной. К услугам путешественников предлагают 182 номера разного класса.
Ресторан / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia
Чем интересен храм Саграда Фамилия
- Проект костела в Барселоне создал архитектор Франсиско дель Вильяр. А уже через год после начала строительства зодчего заменили на Антонио Гауди.
- Строительство храма продолжается до сих пор, а финансируют его исключительно на средства частных пожертвований.
- Недавно в храме открыли башню Девы Марии, что вызвало большой ажиотаж среди туристов.
Костел Саграда Фамилия / Фото Unsplash
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