Как выбрать долговечный чемодан для путешествий: советы от работников аэропорта

Чемодан – это важная покупка для путешественников. Если подойти к выбору ответственно, он прослужит долго и увидит вместе с вами много интересных локаций.

Кому лучше знать о качестве и прочности различных чемоданов, как не работникам багажного отдела аэропорта? Они дали путешественникам несколько советов, которые помогут определиться с выбором.

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Как выбрать чемодан

В первую очередь нужно обратить внимание на количество колес. Специалисты советуют покупать только 4-колесные чемоданы. При погрузке багажа в самолет, их с большей вероятностью будут катить, а не бросать, что обезопасит чемодан от повреждения.

Как ни странно, чемоданы из плотной ткани считаются более долговечными, чем пластиковые, ведь их невозможно разбить. Но даже с такими чемоданами важно не экономить. Низкокачественные изделия изготовлены из плохой ткани, которая может порваться. Кроме того, у них жесткие, часто ломающиеся каркасы.

Также работники аэропорта рекомендуют избегать бирок, призванных помочь найти багаж в случае потери чемодана. По словам одного из них, чаще всего они слишком большие, поэтому мешают пользоваться ручкой, теряются и ломаются. В таких случаях бирки превращаются в мусор, который опасен для авиационных двигателей.

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