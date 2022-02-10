Цікаві правила з різних країн, які легко порушити туристам

Кожна країна – це цілий світ, у якому є власні норми, правила етикету та закони. У них дуже просто заплутатися й проявити неповагу до місцевих мешканців.

Саме тому варто обов'язково дізнатися хоча б елементарні правила, що допоможуть зберегти пристойність та товариські стосунки з мешканцями країни.

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Застільні традиції

Якщо вживаєте алкоголь з людьми з різних країн, майте на увазі, що не скрізь це роблять так, як в Україні. Наприклад, у США не заведено тягнутися через увесь стіл, щоб чокатися з кимось своїм келихом. Якщо людина сидить далеко, достатньо просто подивитися на неї та злегка підняти склянку.



У деяких країнах заведено їсти руками / Фото Unsplash

Якщо будете в Німеччині або Швейцарії, неодмінно випивайте разом з усіма за спільним столом, коли кажуть тост для усіх. Хоча б пригубіть напій, але не виказуйте неповаги, зовсім не п'ючи.

Усі чули, що фаст-фуд, а також деякі страви з риби та птиці потрібно їсти руками. Однак в деяких країна це недопустимо – руки вважають надто брудними, щоб можна було торкатися ними їжі.

А от в Індії й багатьох азійських країнах їсти руками навіть потрібно. Тут не заведено просити виделку. В Індії їжте виключно правою рукою – ліву тут вважають нечистою.

Як одягатися

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Скільки країн – стільки й правил та побажань щодо одягу. Особливо суворо їх потрібно дотримуватися в мусульманських країнах.

Якщо їдете до Єгипту, Туреччини, Саудівської Аравії або ОАЕ, візьміть із собою легкий одяг з літніх тканин, який прикриває коліна та плечі. Також обов'язково потрібно мати шарф або хустину – нею можна покрити голову, якщо заходите в мечеть.



Якщо їдете в мусульманські країни, подбайте про закритий одяг / Фото Unsplash

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