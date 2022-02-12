Важливі фрази англійською, які потрібно вивчити кожному туристу

Зараз більшість мандрівників розуміють, що без англійської мови в подорожі не обійтися. Навіть якщо зовсім не знаєте цієї мови, формуйте власний словничок, вчіть корисні слова та речення – вони можуть полегшити вам життя у подорожі.

Візьміть на озброєння хоча б деякі з цих висловів і зможете почуватися набагато впевненіше. Навіть якщо ви вивчите принаймні як сказати "Добрий день" та "Дякую" – іноземці будуть значно прихильнішими до вас.

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Як запитати дорогу

Where is / are… — Де розташоване…

Could you tell me how to get to the… – Підкажіть, будь ласка, як дістатися до…

Where the bus / train station is? – Де розташований авто- / залізничний вокзал?

Where can I change money? – Де я можу обміняти гроші?

Не забувайте дякувати універсальною фразою "Thank you" за будь-яку допомогу.

Як поїсти

How much is it? – Скільки це коштує?

I would like some… — Я хочу…

May I have the bill / check, please? – Можна рахунок, будь ласка.

May I pay by a credit card? – Чи можна заплатити картою?

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Туристам важливо вивчити хоча б деякі фрази англійською мовою / Фото Unsplash

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Як порозумітися з людьми

Якщо ваш рівень мови не надто високий, не соромтеся перепитати, попросити говорити повільніше або навіть сказати співрозмовнику, нехай запише свої слова.

Please speak more slowly. – Говоріть повільніше, будь ласка.

Could you please spell that? – Продиктуйте по літерах, будь ласка.

Could you write it down on paper, please? – Чи можете ви написати це на папері, будь ласка?

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