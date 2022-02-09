З видом на Саграда Фамілія: у Барселоні відкриють унікальний готель
Джерело:Breaking travel news
Заклад буде розташований за 450 метрів від культового храму. Раніше тут був готель під назвою Barcelona 1882. Відома мережа Radisson Blu дає нове життя старовинній будівлі.
Заклад стане першим з мережі Radisson Blu у Барселоні. Він розташований в районі Ешемпле, а з тераси відкривається чудовий краєвид на храм Святого Сімейства.
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Гостям пропонують басейн на даху
Оновлений готель пропонуватиме чотиризірковий сервіс. Гості зможуть відпочивати на терасі та купатися у басейні на даху.
Тераса з видом на центр міста / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia
За кілька хвилин ходьби від готелю розташований проспект Грасія, а за 2 кілометри – знамените творіння Антоніо Гауді – парк Гуель.
Інтер'єр готелю / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia
Готель відкриють вже цієї весни. До послуг мандрівників пропонують 182 номери різного класу.
Ресторан у готелі / Фото Radisson Blu Hotel, Barcelona Sagrada Familia
Чим цікавий храм Саграда Фамілія
- Проєкт костелу в Барселоні створив архітектор Франсіско дель Вільяр. А вже через рік після початку будівництва зодчого замінили на Антоніо Ґауді.
- Будівництво храму триває й досі, а фінансують його виключно коштом приватних пожертвувань.
- Нещодавно у храмі відкрили вежу Діви Марії, що викликало неабиякий ажіотаж серед туристів.
Костел Саграда Фамілія / Фото Unsplash
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