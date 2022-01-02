Як правильно відвідувати мечеть в Єгипті або Туреччині: без чого не обійтися

Мечеті – важливі релігійні споруди в ісламі. Туристи, які їдуть до мусульманських країн, прагнуть неодмінно відвідати ці пишні та вражаючі споруди.

Правила відвідування зазвичай досить суворі. Вас не впустять усередину, якщо ви будете невідповідно одягнені. Тому краще дізнатися про правила перебування в мечеті заздалегідь.

Цікаво Переваги пляжного відпочинку в Іспанії: особливості країни та головні курорти

Правила поведінки в мечеті

Потрібно зняти взуття перед входом. Місцеві мешканці роблять це на знак поваги та сподіваються, що туристи дотримуватимуться цього ж правила. Жінкам потрібно заховати волосся під хустку або шарф. Одяг має бути пристойний: максимально прикривати ваше тіло та не підкреслювати його вигини. Вимкніть звук мобільного телефону. Це роблять для того, щоб раптовий дзвінок не завадив мусульманам молитися. Не залишайте в мечеті сміття та особисті речі. Адже це – святе місце, де не можна проявляти неповагу до людей, які прийшли помолитися.



У мечеті потрібно поводитися тихо та скромно / Фото Pixabay

Актуально Перший раз у Єгипті: що потрібно знати кожному туристу – важливі поради

Не дозволяйте дітям бігати та шуміти. У мечеть дозволено приходити з дітьми. Але малюкам потрібно пояснювати правила поведінки у святому місці. У мечеті краще не їсти та не пити. Саме так вчиняють мусульмани. Хоча вживати воду або їжу не заборонено – люди бояться порушити чистоту святого місця та насмітити. Дотримуйтеся цього правила і ви. Розмовляйте тихо. Навіть якщо вам здається, що молитва лунає достатньо гучно і під час цього можна голосно говорити, не робіть цього – адже ви порушите настрій віруючих людей.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022.на найпопулярніші напрямки.