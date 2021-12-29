У який час доби найкраще обслуговують у літаку: секрети від бортпровідниці

У літаках працюють люди, які можуть мати різний настрій, бути втомленими або ж роздратованими, тощо. Дізнайтеся, який час вважають найкращим для мандрівок літаком.

Колишня бортпровідниця Стелла Конноллі пояснює, що найкраще обслуговування – на ранкових рейсах. За словами жінки, ці рейси рідше затримуються, а тому персонал має хороший настрій.

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Екіпаж літака також хоче вчасно потрапити до місця призначення й повернутися додому. До того ж "ранкові літаки" зазвичай набагато чистіші.

Якщо боїтеся турбулентності – літайте вранці

Ранкове повітря сприятливіше для польотів. У другій половині дня часто змінюється погода, відбуваються грози. Повітря стає ніби "вибоїстим", що спричиняє турбулентність.



Ранкові рейси вважають найкращими / Фото Unsplash

Попередьте про стиковочний рейс

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Якщо у вас дуже мало часу на пересадку, не соромтеся про це сказати бортпровідникам. Вони можуть зробити оголошення про те, що пасажири, які мають стиковочні рейси, вийдуть першими.

Але не забудьте про ввічливість, коли будете просити про цю послугу. Адже персонал не зобов'язаний забезпечити вам "швидкий вихід" – це роблять суто через доброту.

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