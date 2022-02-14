Заради безпеки пасажирів: розповіли, які павербенки не можна брати в літак

Портативний зарядний пристрій – важлива річ у багажі кожного туриста. Однак деякі павербенки категорично заборонено брати на борт.

Чому на павербенки накладають обмеження

Виявляється, існує потенційна небезпека, через яку портативні акумулятори на борту можуть обмежувати. Усе тому, що через перепад тиску на борту павербенк може несподівано спалахнути.

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На рейсі China Southern Airlines у 2018 році спалахнув power bank / Скриншот з відео

Таке загорання – не надто серйозне й особливої небезпеки не несе. Але вогонь може спричинити паніку серед пасажирів та пошкодити майно. Саме тому авіакомпанії прискіпливо ставляться до павербенків.

Які павербенки заборонено брати з собою

Зазвичай авіакомпанії накладають стандартне обмеження: на борт не пропустять Li-Ion або Li-Pol батареї енергомісткістю понад 160 Ват на годину.

Також заборонено брати у політ батареї, на яких не вказані технічні характеристики: заводське маркування, місткість і напруга. Такий павербенк можуть попросити викласти.

Окрім того, авіакомпанії можуть забороняти окремі моделі павербенків, які визнали небезпечними тощо.

Де можна провозити павербенк

Раніше ми розповідали, що портативні акумулятори можна провозити тільки в ручній поклажі.

Це пов'язано з тим, що в разі раптового займання персонал може швидко помітити пожежу і загасити її.

Якщо ж вогонь спалахне в багажному відсіку, це може призвести до серйозних наслідків.

Якщо ви залишите павербенк у валізі, працівники служби безпеки аеропорту можуть конфіскувати його.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки.

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