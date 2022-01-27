До Туреччини їдуть люди з різних держав, в тому числі й українці. Місцеві курорти приваблюють мандрівників високим рівнем сервісу, якісним сніговим покриттям та демократичними цінами.

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Найпопулярніші гірськолижні локації Туреччини:

  • Паландокен,
  • Ерджієс,
  • Улудаг,
  • Сарикамиш,
  • Картепе,
  • Давраз.

Найбільше туристів вирушають на курорти з України, Росії та Польщі. Про це повідомив голова асоціації туристичних агентств Туреччини (TURSAB) Фіруз Багликая.

Чимало українців їдуть на відпочинок до Туреччини взимку
Люди з різних країн вирушають на турецькі гірськолижні курорти / Фото 24 канал

Також до Туреччини їдуть мандрівники з США, Канади, Великобританії, Близького й Далекого Сходу й навіть Латинської Америки.

Термальні джерела

Туристи, які їдуть відпочивати й лікуватися на термалах – не рідкість для Туреччини.

Найпопулярніші термальні курорти: Афьонкарахісар у центрально-західній частині країни, а також Ялова та Бурса – на північному заході.

Неподалік популярного гірськолижного курорту Паландокен розташоване містечко Пасінлер. Тут також є термальні джерела, а готелі пропонують зупинитися в номері із власною лікувальною ванною.

Чимало українців їдуть на відпочинок до Туреччини взимку
Деякі готелі пропонують кімнати із власними термальними ванними / Фото 24 канал

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Подорожі

Чимало українців їдуть на відпочинок до Туреччини взимку
Усе більше туристів вирушають до зимової Туреччини за враженнями / Фото Unsplash

Мандрівка до Туреччини взимку – нагода побачити місцеві пам'ятки без натовпів туристів. Мандрівники можуть обирати напрям, який хочуть побачити:

  • Каппадокія з неймовірними скельними храмами та вражаючим фестивалем повітряних куль,
  • Регіон Ерзурум, де розташоване неймовірно красиве гірське озеро Тортум та долина Нарман з вражаючими червоними скелями.
  • Зимовий Стамбул, у якому можна відвідувати старовинні мечеті або влаштувати релакс тур до хамамів та спа-центрів,
  • Морські курорти – тут готелі пропонують неймовірні знижки на проживання, а погода сприяє прогулянкам та екскурсіям,
  • тощо.

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