Символ нескінченності зі сталі: як виглядає новий вражаючий міст в Дубаї
Джерело:The National
Величний міст має арки висотою понад 40 метрів та символізує великі амбіції ОАЕ. За добу тут можуть проїхати до 24 тисяч автомобілів в обидва напрямки.
Будівництво моста обійшлося близько 5 мільярдів дирхамів (понад 1 360 000 доларів – 24 канал). Довжина споруди становить 300 метрів.
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Символ великих амбіцій
Споруду назвали "Міст Нескінченності" (Infinity Bridge). Арки моста зроблені у формі математичного символу нескінченності. Він став символом великих амбіцій Об'єднаних Арабських Еміратів.
Арки моста мають форму символа нескінченності / Фото The National
Новий міст має висоту 6 метрів. Під ним цілодобово можуть пропливати човни, катери та інші річкові судна.
Протягом доби по мосту можуть проїхати 24 тисячі автомобілів. Там розташовано 6 автомобільних смуг. Окрім того, є доріжка для пішоходів та велосипедистів.
Під час відкриття моста / Фото The National
На церемонії відкриття був присутній віцепрезидент та правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
Міст Нескінченності — це новий світовий інженерний, художній та архітектурний шедевр,
– так описав міст він.
Висота арок мосту становить 42 метри. Для будівництва використали близько 2400 тонн сталі.Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.
Як будували Міст Нескінченності: дивіться відео
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